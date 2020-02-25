Штрафи за порушення ПДД можуть збільшити: автоюрист

Автоюрист Богдан Глядик у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував новини про те, що у ВР планують суттєво збільшити штрафи за порушення правил дорожнього руху.

"Я переконаний, що ефект буде від будь-якого підвищення розміру штрафів. Тому що чим складніше для економіки, для фінансів конкретного водія, конкретного учасника дорожнього руху відповідальність за конкретне порушення, тим більше ця особа буде думати перш ніж вчинити будь-яке правопорушення. Але, на моє переконання, вся система адміністративної відповідальності в сфері безпеки дорожнього руху сьогодні потребує кардинальних змін", - заявив Глядик.

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