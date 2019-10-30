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30 жовтня • оновлено в 13:05
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Штраф за відсутність автокрісла буде бонусом для поліцейських: автоюрист

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Автоюрист Денис Конюшко у прямому етері ObozTV прокоментував новини щодо штрафів за перевезення дітей без автокрісел.

Він зазначив, що водіїв штрафуватимуть за відсутність автокрісел лише внаслідок того, що поліція зупинить авто за будь-яке інше порушення. І вже після того, як поліцейський побачить відсутність автокрісла в салоні, він зможе виписати штраф.

"Це буде бонусом для поліцейського. Але виникає питання щодо ефективності. Це безумовно, гарна ініціатива,але виникають питання до реальної дії цього законопроекту", - заявив автоюрист.

За його словами нова ініціатива стосуватиметься і таксі.

"Штрафуватимуть за це таксиста, але для того, щоб оштрафувати таксиста, потрібно спочатку зрозуміти, хто в Україні є таксистом", - додав експерт.

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Денис Конюшко
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