Штраф 34 тис. грн за використання ''євробляхи'' у таксі: радник міністра МВС

Радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко прокоментував чергову відстрочку штрафів для євробляхерів.

Він заявив, що поліція та митниця вже підготовлені до роботи по цьому напрямку, але є деякі нюанси, які потрібно довести до логічного завершення. Наприклад передачу даних. І про цю затримку у передачі даних якраз вчора заявляв представник Офісу Президента Руслан Рябошапка.

Найбільша проблема зараз - це наявність популістичного закону, який дозволяє "щось комусь розмитнювати" - нова влада хоче створити новий закон для всіх українців з однаковими правилами і для тих, хто завіз авто у минулому, і для тих, хто завозитиме авто у майбутньому.

Експерт також застріг українців від використання автомобілів на єврономеерах у комерційних цілях, наприклад, як таксі. За такі порушення передбачається штраф у розмірі 34 тис. грн.

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