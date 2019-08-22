Штраф 34 тис. грн за використання ''євробляхи'' у таксі: радник міністра МВС

Штраф 34 тис. грн за використання ''євробляхи'' у таксі: радник міністра МВС42 Читати матеріал російською
Радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко прокоментував чергову відстрочку штрафів для євробляхерів.
Він заявив, що поліція та митниця вже підготовлені до роботи по цьому напрямку, але є деякі нюанси, які потрібно довести до логічного завершення. Наприклад передачу даних. І про цю затримку у передачі даних якраз вчора заявляв представник Офісу Президента Руслан Рябошапка.
Найбільша проблема зараз - це наявність популістичного закону, який дозволяє "щось комусь розмитнювати" - нова влада хоче створити новий закон для всіх українців з однаковими правилами і для тих, хто завіз авто у минулому, і для тих, хто завозитиме авто у майбутньому.
Експерт також застріг українців від використання автомобілів на єврономеерах у комерційних цілях, наприклад, як таксі. За такі порушення передбачається штраф у розмірі 34 тис. грн.
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