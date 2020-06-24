Шмигаль і Аваков полетіли на Прикарпаття

Відео 08:03, 24.06.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Українцям доведеться заплатити податки на машини: "слуги народу" показали нові правила

"Ангели-охоронці спрацювали!" Як прості люди стали героями, рятуючи жертв різанини на Житомирщині

На Дніпропетровщині попрощалися з майором ЗСУ, який пройшов Іловайський котел. Фото

Неправильное НАБУ, или Почему в Украине высокие портовые сборы

Поліцію не пустили в Раду штрафувати нардепів за порушення карантину