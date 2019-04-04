Школа для Start Up

В Києві відкриють бізнес-інкубатор. Це простір для стартаперів - підприємців, які будують свій бізнес на інноваціях та новітніх технологіях. Їм допомагатимуть реалізовувати проекти, шукати інвесторів і консультантів.

"Відмінною рисою даного проекту є те, що бізнес-інкубатори працюватимуть в американському стилі, що має позитивно позначитися на подальших результатах. Буде відбуватися не просто навчання, як вести бізнес, а як бути конкурентоспроможними на світовому ринку", — розповів Чарльз Вайтхед, засновник Kyiv Global Business Tech Incubator.

Організатори планують, що відібрані стартапи візьмуть спершу участь в експертних сесіях з підприємцями та інвесторами з усього світу. А їх засновники пройдуть курс навчання зі створення та ведення успішного бізнесу.

"Використовуючи західну методологію вони виділяють експертів, які розповідають, як правильно зі стартапа реалізувати проект. Вони проводять навчальні семінари та курси. Протягом 4-х місяців вони формують команду. Тобто, таким чином в результаті цей стартап перетворюється на проект, який буде залучати інвестиції", — зауважив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

Створила бізнес- інкубатор Київська мерія, а допомагала розробити ідею організація USAID.

"Дуже радий, що в місті є інкубатори. Дуже радий що ми з партнерами в минулому році відкрили ІТ-HAB. Дуже радий, що у нас великий дата-центр в місті Києві, який вже працює і побудований. Дуже радий, що представництво Києва в ІТ-технологіях є навіть в Силіконовій долині", — заявив київський міський голова Віталій Кличко.

Новий Kyiv Global Business Tech Incubator буде частиною міжнародної системи і націлений не лише на молодіжні стартапи та IT-сферу, а й на комерціалізацію розробок столичних університетів. Інкубатор також доступний для вчених, викладачів, дослідників і студентів університетів.

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