Шкіряк оцінив готовність поліції до карантину в Україні

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк в ефірі ObozTV прокоментував готовність поліції до карантину.

"Безумовно, поліція буде виконувати всі свої функції незалежно від того, карантин або не карантин. Якщо йдеться про кримінальний злочин, то поліція повинна реагувати відповідно. Ніяких обмежень під час розслідування кримінальних справ під час карантину немає і бути не може", - сказав Шкіряк.

За його словами, в МВС не спостерігають підвищення криміногенної обстановки, але готові до будь-яких викликів в умовах карантину та надзвичайної ситуації, яка введена в декількох областях України.

"Поліція буде реагувати відповідним чином на ті правопорушення, які будуть відбуватися", - запевнив він.

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