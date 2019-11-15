Якою буде реакція МВС на протести в Україні: Зорян Шкіряк

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував новину щодо зустрічі нормандської четвірки 9 грудня 2019 року, яку повідомив президент Франції.

"Я думаю, що цю дату мають підтвердити всі чотири сторони. В самій зустрічі немає нічого крамольного, тут питання в тому, якими будуть наслідки цієї зустрічі. Дуже хотілося би, щоб результатом цієї зустрічі не став би розмін інтересів України", - заявив Шкіряк.

Він також висловився із приводу можливих протестів в Україні.

"Ми ж з вами не Мордор, не Російська Імперія. Ми живемо у справді демократичній країні. Я вважаю, що Україна більш демократична, ніж класичні європейські демократії. І це якраз здобуток Революції Гідності. Я вважаю, що люди мають право здійснювати своє конституційне право на мирний протест. І ми будемо це право неухильно захищати. Але у даній ситуації потрібно зважати на зацікавленість РФ, і потрібно не дати розкачати цю ситуацію до будь-яких можливих силових протистоянь", - зазначив радник міністра внутрішніх справ.

Він додав, що веде діалог із представниками усіх груп. Мова йде про патріотів, які готові і хочуть захищати інтереси України.

"Не можна допустити ситуацію, якою скористається Путін. Найголовніше, щоб усі залишалися патріотами України", - заявив Шкіряк.

Про ці та інші новини дивіться у прямому етері на ObozTV

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!