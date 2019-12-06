Sherp - універсальний всюдихід

В основі проекту "Шерп" лежить досвід експлуатації різних всюдиходів і кілька оригінальних ідей. Були застосовані унікальні рішення, які дозволяють даному транспортному засобу пересуватися як по суші так і воді. Подібна комбінація існуючих і нових ідей, дозволила забезпечити машині високі характеристики рухливості на пересіченій місцевості і воді. По прохідності "Шерп" може зрівнятися з гусеничними машинами, а в деяких випадках навіть перевершує їх.

універсальний всюдихід скріншот з відео

універсальний всюдихід скріншот з відео

Головним засобом досягнення високих характеристик є оригінальне колісне шасі. Всюдихід, перш за все, складається з коліс, а двигун, трансмісія і т.д. – всього лише другорядні елементи. Великі колеса надають всюдихода "Шерп" характерний зовнішній вигляд, а також позначаються на компонуванні інших агрегатів. Ще однією цікавою особливістю ходової частини є відсутність підвіски в звичному вигляді. Осі всіх чотирьох коліс кріпляться до корпусу жорстко і не мають можливості переміщатися у вертикальній площині.

універсальний всюдихід скріншот з відео

універсальний всюдихід скріншот з відео

Мала маса машини в поєднанні з шинами наднизького тиску і низькою питомою навантаженням також забезпечують всюдихода досить високу маневреність. Під керівництвом досвідченого водія машина здатна розгортатися майже на місці, виконувати круті розвороти або входити в керований занос.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!