Шанси є: експерти дали оцінку можливості реформ нового президента до виборів в парламент

Шанси є: експерти дали оцінку можливості реформ нового президента до виборів в парламент156Читати матеріал російською
Директор інституту соуіально-економічної трансформації Ілля Несходовський та Голова правління ГО "Центр політико-правових досліджень", адвокат, громадський та політичний діяч Михайло Лев вважають, що право законодавчої ініціативи, яка є у президента та важелі впливу на Верховну Раду дозволяють новообраному президенту подати до парламенту низку законопроектів у економічній галузі і позитивно розцінюють можливість їх ухвалення.
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