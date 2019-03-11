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Шанси є: експерти дали оцінку можливості реформ нового президента до виборів в парламент

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Директор інституту соуіально-економічної трансформації Ілля Несходовський та Голова правління ГО "Центр політико-правових досліджень", адвокат, громадський та політичний діяч Михайло Лев вважають, що право законодавчої ініціативи, яка є у президента та важелі впливу на Верховну Раду дозволяють новообраному президенту подати до парламенту низку законопроектів у економічній галузі і позитивно розцінюють можливість їх ухвалення.

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