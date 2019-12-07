Шанхайський маглев - найшвидший поїзд у світі
Шанхайський маглев - срібний чемпіон швидкісного руху серед поїздів.
Нещодавно визначеним швидкісним лідером став інший японський потяг - JR-Маглев.
найшвидший поїзд у світі
скріншот з відео
найшвидший поїзд у світі
скріншот з відео
Саме його експериментальні поїздки показали швидкість в 603 км / ч. Японська технологія магнітної левітації дещо відрізняється від реалізованої в Китаї - левітація здійснюється за допомогою надпровідних магнітів. На практиці це означає більшу стабільність руху. Змінився вид залізничного полотна і конструкція самого поїзда.
найшвидший поїзд у світі
скріншот з відео
найшвидший поїзд у світі
скріншот з відео
Особливістю технології є її ефективність тільки на великих швидкостях, що передбачає наявність колісних пар у поїздів для руху на швидкості менше 100 км / ч.
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