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7 грудня • оновлено в 12:40
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Шанхайський маглев - найшвидший поїзд у світі

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Шанхайський маглев - срібний чемпіон швидкісного руху серед поїздів.

Нещодавно визначеним швидкісним лідером став інший японський потяг - JR-Маглев.

найшвидший поїзд у світі

найшвидший поїзд у світі

скріншот з відео

найшвидший поїзд у світі

найшвидший поїзд у світі

скріншот з відео

Саме його експериментальні поїздки показали швидкість в 603 км / ч. Японська технологія магнітної левітації дещо відрізняється від реалізованої в Китаї - левітація здійснюється за допомогою надпровідних магнітів. На практиці це означає більшу стабільність руху. Змінився вид залізничного полотна і конструкція самого поїзда.

найшвидший поїзд у світі

найшвидший поїзд у світі

скріншот з відео

найшвидший поїзд у світі

найшвидший поїзд у світі

скріншот з відео

Особливістю технології є її ефективність тільки на великих швидкостях, що передбачає наявність колісних пар у поїздів для руху на швидкості менше 100 км / ч.

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