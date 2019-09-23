Шамани Якутії проти священників Путіна: чи зможуть вони вигнати демона з Кремля

Шаман Олександр Габишев, який йшов виганяти з Кремля демона-Путіна, був затриманий поліцією.

Про це повідомили в РФ, також про це свідчать дописи користувачів соціальних мереж. Повідомляється. що разом із шаманом затримано чотирьох його прибічників, які допомагали Габишеву у його поході на Москву.

Проте на цьому історія із російськими шаманами, які прагнуть очистити Москву від нечисті, не закінчилась. Російські користувачі соціальних мереж розповсюджують інформацію про те, що на Кремль пішов новий шаман. Його ім'я та прізвище Олександр Барчахов. Він пенсіонер, а до пенсії працював даїшником.

Володимир Путін, тим часом, зібрав навколо себе офіційновизнаних російських шаманів - християнських священників. І тепер постає питання, чи зможуть якутські шамани протистояти московському патріархату у намаганні "очистити землю Руську"

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