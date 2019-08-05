Шаман збирається повернути Путіна назад у Пекло

6 березня шаман Олександр Габишев вийшов з міста Якутськ і пішки пішов до Москви з метою вигнати Путіна з Кремля.

Він іде непоспішаючи, часто зупиняється для спілкування із людьми. Інтерес до нього зростає, тому шаман проходить не більше 20 км за добу. Якщо все буде йти за планом, то Габишев сподівається дістатись до Москви у серпні 2021 року. Але, оскільки інтерес до шамана зростає, наврядчи можна сподіватись на те, що у свій план він вкладеться. А відмовитись від спілкування він навряд чи зможе,оскільки обраний ним образ передбачає саме такий формат.

Габишев стверджує, що Путін є демоном, який піднявся з Пекла, і Путіна необхідно повернути у його природнє середовище. Шаману зараз 51 рік. За освітою він історик, але ніколи не працював за спеціальністю. Є відомості про те, що Габишев працював зварювальником та двірником. Шаманом він став після потрясіння, яке пережив у зв'язку зі смертю дружини.

Варто зазаначити, що люди, яких шаман Габишев зустрічає на своєму шляху, ставляться до нього вкрай доброзичливо, часто пропонують гроші, від яких шаман не відмовляється. За його словами, гроші несуть у собі також і енергію.

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