Шалений зелений принтер | Альо, гараж! REBOOT #312

Шалений зелений принтер | Альо, гараж! REBOOT #312251
Неочікувано швидко, але доволі влучно, по відношенню до новообраної Ради приліпилось погоняйло “шалений зелений принтер”. .
Саме так, спочатку журналісти, а згодом і самі законотворці стали іменувати 9-те скликання вітчизняного парламенту.
Я тут порився в архівах і таки знайшов першоджерело цього вислову....
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