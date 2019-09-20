Шахти Торецьку можуть спричинити екологічну катастрофу: екологиня

Голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко заявила, що екологічні проблеми однієї окремої країни впливають на всю планету.

Вона наголосила, що для цього і існує світова спільнота, яка має з одного боку встановити світові рамки та правила, які убезпечать усю планету, а з іншого боку кожна окрема країна має робити свій власний внесок у безпеку довкілля та покращення екологічної ситуації.

Тимочко заявила, що щойно повернулася з Торецьку, де експлуатуються шахти. На підвладній росіянам території закрили шахти і припинили відкачувати шахтні води. Але шахтні води не бачать лінію розмежування і не розумію, хто яку територію контролює. І з цієї причини відбувається переток засолених шахтних вод в український бік, у ті шахти, які експлуатуються українською владою.

На даний момент українці відкачують ці води, але через 3-5 років так чи інакше усі шахти будуть затоплені і сіль потрапить у прісну воду, отруюючи її та перетворюючи на непридатну для споживання, те ж саме станеться і з ґрунтами, які прилягають до території шахт.

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