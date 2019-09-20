Головна Новини
20 вересня • оновлено в 17:35
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Шахти Торецьку можуть спричинити екологічну катастрофу: екологиня

78 Читати матеріал російською

Голова всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко заявила, що екологічні проблеми однієї окремої країни впливають на всю планету.

Вона наголосила, що для цього і існує світова спільнота, яка має з одного боку встановити світові рамки та правила, які убезпечать усю планету, а з іншого боку кожна окрема країна має робити свій власний внесок у безпеку довкілля та покращення екологічної ситуації.

Тимочко заявила, що щойно повернулася з Торецьку, де експлуатуються шахти. На підвладній росіянам території закрили шахти і припинили відкачувати шахтні води. Але шахтні води не бачать лінію розмежування і не розумію, хто яку територію контролює. І з цієї причини відбувається переток засолених шахтних вод в український бік, у ті шахти, які експлуатуються українською владою.

На даний момент українці відкачують ці води, але через 3-5 років так чи інакше усі шахти будуть затоплені і сіль потрапить у прісну воду, отруюючи її та перетворюючи на непридатну для споживання, те ж саме станеться і з ґрунтами, які прилягають до території шахт.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Бурчук LIVE" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Тетяна Тимочко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини