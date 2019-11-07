Шабаш на українському телебаченні починається опівночі

В понеділок, рівно о півночі, на телеканалі не щеплених від сказу журналістів, починається шабаш.

Олександр Дубінський, який віднедавна став народним депутатом від партії "Слуга народу", не обділяє особистою присутністю своє попереднє місце роботи. Він і далі зявляється на 1+1, але не у програмі "Гроші", а у програмі "Дубінізми". І те, що він тепер, у новому статусі, є ведучим програми, чи не є то таким депутатським хоббі, таким самим як, наприклад, у Вадима Рабіновича?

Проте, Юлія Крапівіна побачила у такій присутності Дубінського на телеекрані інший, можливо чаклунській підтекст.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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