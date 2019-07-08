Сезонна алергія: як з нею боротися

Лікар-алерголог Тетяна Бондаренко розповідає про те, чим небезпечна сезонна алергія та як боротися з цією недугою.

Алергія - незмінна неприємність довгоочікуваного літа. Лікар розповідає про те, від чого виникає сезонна реакція та які її симптоми.

Так, зокрема липень – це час, коли цвіте амброзія, а у літні місяці у декого виникає алергія на сонце.

Говоримо про те, які антигістамінні засоби допоможуть, чи важлий тип алергії, чи можна набуту алергію?

Лікар відповідає на питання, чи можна вилікуватись від алергії та які ускладнення вона може викликати?

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