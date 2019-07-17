Сертифікація вчителів: у Міносвіти запропонували чергове нововведення

Державний експерт Директорату дошкільної та шкільної освіти МОН Анна Пуцова пояснила ініціативу Міносвіти, щодо створення Відкритого реєстру сертифікації, з ініціативою створення якого виступило міністерство.

За її словами, запровадження цього реєстру має на меті спростити перевірку для керівництва шкіл або батьків наявність та рівень тої чи іншої сертифікації у педагогів. Для викладачів, як наголосила експерт, з'явиться можливість додатково і неупереджено довести рівень своєї кваліфікації.

Разом із тим, вона зазначила, що відсутність сертифікату не означатиме низький або непрофесійний рівень викладача. Так, вона навела приклад, коли досвідчені викладачі, які мають високий рівень практичної педагогічної роботи, за тих чи інших обставин не захотіли складати іспити на отримання сертифікату.

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