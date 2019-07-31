Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Серпень в Україні розпочнеться з похолодання: прогноз погоди від ObozTV

2.4т Читати матеріал російською

У перший день серпня майже в усіх областях України посвіжіє на 3-4 градуси. Але зовсім скоро температура знову стане комфортною.

ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 1 серпня.

На заході переважно дощитиме. Максимальний показник вдень +26, вночі стрілка термометра опуститься до +15 градусів.

У північних областях синоптики також прогнозують хмарну погоду з опадами. Температура повітря вдень +25, вночі +11 градусів.

На сході небо затягне хмарами, але опади не очікуються. Вдень позначка термометра підніметься до +26 градусів, вночі опуститься до +11.

Серпень в Україні розпочнеться з похолодання: прогноз погоди від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На півдні та у Криму тепліше – вдень +30 градусів, місцями хмаритиме. Температура повітря вночі +14.

У центральних областях день обіцяє бути хмарним, але без суттєвих опадів. Температура повітря вдень +26, вночі +12.

Столицю також очікує суха і похмура погода. Максимальний показник вдень +27, вночі термометри покажуть +17 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Укргідрометцентрі уже оприлюднили докладний прогноз погоди на серпень 2019 року в Україні. Також була представлена коротка кліматична характеристика останнього місяця цього літа.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Прогноз погоди Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини