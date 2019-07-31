Серпень в Україні розпочнеться з похолодання: прогноз погоди від ObozTV

Серпень в Україні розпочнеться з похолодання: прогноз погоди від ObozTV2.4т Читати матеріал російською
У перший день серпня майже в усіх областях України посвіжіє на 3-4 градуси. Але зовсім скоро температура знову стане комфортною.
ObozTV представляє прогноз погоди на четвер, 1 серпня.
На заході переважно дощитиме. Максимальний показник вдень +26, вночі стрілка термометра опуститься до +15 градусів.
У північних областях синоптики також прогнозують хмарну погоду з опадами. Температура повітря вдень +25, вночі +11 градусів.
На сході небо затягне хмарами, але опади не очікуються. Вдень позначка термометра підніметься до +26 градусів, вночі опуститься до +11.
На півдні та у Криму тепліше – вдень +30 градусів, місцями хмаритиме. Температура повітря вночі +14.
У центральних областях день обіцяє бути хмарним, але без суттєвих опадів. Температура повітря вдень +26, вночі +12.
Столицю також очікує суха і похмура погода. Максимальний показник вдень +27, вночі термометри покажуть +17 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Укргідрометцентрі уже оприлюднили докладний прогноз погоди на серпень 2019 року в Україні. Також була представлена коротка кліматична характеристика останнього місяця цього літа.
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