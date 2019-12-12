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12 грудня • оновлено в 08:12
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Серія перегонів Isle of Man TT

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Незалежно від того чи їздите ви на двох колесах або на чотирьох, є ймовірність, що вам сподобається серія гонок Isle of Man TT.

Серія перегонів Isle of Man TT

Серія перегонів Isle of Man TT

Скріншот з відео

Серія перегонів Isle of Man TT

Серія перегонів Isle of Man TT

Скріншот з відео

Адже знамениті гонки на острові Мен популярні тим, що вони найшвидші і смертельні гонки в історії человечества.Абсолютно всі учасники прості хлопці, любителі своєї справи.

Серія перегонів Isle of Man TT

Серія перегонів Isle of Man TT

Скріншот з відео

Серія перегонів Isle of Man TT

Серія перегонів Isle of Man TT

Скріншот з відео

Їх байки серійні, а траса проходить через житлові райони. Isle of Man TT проходить з 1907 року, за сто років існування гонок, на трасі острова Мен, загинуло 234 гонщика ...

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