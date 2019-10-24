Сергій Сивохо закликав платити пенсії ОРДЛО

Сергій Сивохо закликав платити пенсії ОРДЛО62 Читати матеріал російською
Новий радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо виступив за відновлення виплати українських пенсій жителям ОРДЛО.
Про найближчі плани Сивохо розповів на своїй сторінці у Facebook. Перші підсумки він підбив після виїзного засідання Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Перш за все – це виплата пенсій. Годі знущань! Пенсіонери не повинні стояти в чергах на блокпостах раз на два місяці, щоб забрати свої гроші", – написав він.
Серед інших проблем він назвав дискримінацію і "відверте приниження переселенців постійними перевірками і контролем того, скільки вони пробули в Україні".
"Треба спростити систему, продовжити з 60 днів до 1 року", – заявив Сивохо.
Він також додав, що Україні необхідно створювати комфортні умови для громадян, які проживають по обидва боки лінії зіткнення.
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