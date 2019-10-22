Сергій Сивохо став радником з національної безпеки

Комік, актор та тренер "Ліги сміху" Сергій Сивохо став радником секретаря Ради нацбезпеки й оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook 21 жовтня. Також Сивохо опублікував фото виданого йому посвідчення.

"Для мене це велика відповідальність! Планів неймовірна кількість! Попереду багато складної та важливої роботи", – написав він.

Своїм фоловерам він обіцяв не підвести їх.

Як дізнався OBOZREVATEL, посаду в РНБО Сивохо отримав, тому що йому підготували роль головного переговірника між командою президента Володимира Зеленського та жителями окупованого Донбасу.

Після гучного призначення Сивохо нагадали його виступ у 1989 році в "КВН", потроливши за "план реінтеграції"..

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