Сергій Куніцин на Обозреватель ТБ - 08.12.2020

Тетяна Гайжевська Відео 16:17, 9.12.2020 Оновлено: 16:33, 9.12.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Мінфін отримає 15 млн грн премій замість створення Бюро економічної безпеки

Скандал із російською вакциною в Україні: сплив зв'язок компанії з міністром Януковича

Кабмін хоче ввести локдаун в Україні з 8 січня: ЗМІ опублікували документ

Арестович про близькі до Медведчука телеканали: вони не є нашими ворогами

Озброєний педофіл ґвалтував дітей по всій Україні. Тепер він хоче вирватися на свободу