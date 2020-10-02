Сергій Гармаш на Обозреватель ТБ - 02.10.2020

Тетяна Гайжевська Відео 19:20, 2.10.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Фокін: він такий не один

Кривонос заговорив про бази НАТО в Україні

Під Тернополем від ускладнень COVID-19 помер лікар, який рятував людей від коронавірусу

Компанія "95 Кварталу" продовжує працювати у Росії

"Андрій підключився!" Лерос оприлюднив резонансні розмови Тищенка-Комарницького, фігурує Єрмак