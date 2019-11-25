Сергій "Фома" Фоменко розказав про найперший український твіст

Фронтмен гурту "Мандри" Сергій "Фома" Фоменко став гостем інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"

Фома зізнався, що не відчуває дискомфорту, коли до нього звертаються за прізвиськом.

"Головне, щоб люди не забували і не плутали, до кого вони звертаються", - зазначив артист.

Він розповів про свої нові відео-кліпи. Один з них був відзнятий на пісню, що стала офіційним саундтреком до фільму про Василя Стуса "Заборонений".

"Це, до речі, найперший український твіст. Він був хітом ще у 60-тих роках, а ми зробили свою версію цієї пісні. Хотілося стилізувати кліп під 60-ті, чи нам вдалося - це питання, але ми намагалися бути автентичними", - прокоментував саундтрек Фома.

Сама пісня, як і кліп до неї викликали неабиякий ажіотаж в мережі.

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