Кожен сезон молоді дівчата і хлопці відправляються до океану для того, щоб підкорити стихію.

Серфінгом захоплюються багато, але для того, щоб освоїти цей вид спорту, знадобиться витратити масу часу на старанне навчання і тренування. Правильно підібрана дошка для серфінгу – половина успіху, оскільки вибір розмірів дошки залежить від стилю катання і розмірів хвиль, які планується підкорювати.

Якщо дошка буде відповідати всім критеріям, ви без проблем навчитеся утримувати рівновагу на ній при виконанні поворотів і маневрів.

Точно сказати, коли виник цей вид екстремальних розваг, не можна. Але сама історія виникнення такої розваги сягає своїм корінням в далеке минуле, яке налічує не одне століття, а можливо і тисячоліття.

Вважається, що першими серфінгістами були жителі Гавайських островів.

Мистецтво катання по океанських хвилях в ті далекі часи було доступно тільки обраним.

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