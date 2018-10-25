Сенцов отримав премію Сахарова - допомога українським воїнам від Австралії - військові навчання НАТО - новини на ObozTV

Олег Сенцов став лауреатом премії "За свободу думки" імені академіка Сахарова. Офіційне рішення сьогодні ухвалив Європарламент.

Україна отримає чверть мільйона австралійських доларів на реабілітацію поранених військових. Це близько 200 тисяч доларів США. Гроші використають для покращення професійних навичок медичної служби Збройних сил та обладнання українських медустанов, де реабілітують наших військових.

Найбільші після закінчення холодної війни навчання НАТО розпочалися сьогодні у Норвегії. У них беруть 65 кораблів, 250 військових літаків та близько 10-ти тисяч одиниць техніки.

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