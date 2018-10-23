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Сенцов отримає премію Сахарова - в Армянську запрацював "Кримський титан" - зустріч з призерами юнацьких Олімпійських ігор - новини на ObozTV

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Олег Сенцов може отримати премію Сахарова. Про це у Твіттері пише брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. На його думку, політв’язень Кремля Олег Сенцов найбільш вірогідний кандидат на отримання нагороди від Європейського парламенту.

В окупованому Армянську запрацював завод "Кримський титан". Саме через його викиди у місті раніше запровадили надзвичайний стан.

Петро Порошенко привітав учасників Третіх юнацьких Олімпійських Ігор. Діти напередодні повернулися в Україну з аргентинського Буенос-Айресу. Там наша збірна виборола 23 нагороди в 13-ти видах спорту.

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