Сенцов матиме вищий рейтинг за Зеленського вже через рік: соціолог

Cоціолог Євген Головаха у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини щодо рейтингу довіри в Україні. Найбільше за оприлюдненими результатами українці довіряють Зеленському, Разумкову та Сенцову.

"Він (Сенцов - ред.) просто уособлює національний спротив. Тут немає чому дивуватись. Ми знаємо. що він. не зважаючи на серйозні наслідки ні кроку не зробив, щоби піти на зустріч росіянам і відмовитись від своєї політичної позиції. І його покарали досить суворо - двадцять років, не відомо за що. І люди це оцінюють", - заявив Головаха.

Він також оцінив шанси Олега Сенцова піти у політики та обігнати за рейтингом довіри президента Володимира Зеленського.

"Для цього не так багато треба часу, якщо Зеленський піде традиційним шляхом і втратить свій рейтинг після першого року, а це є залізний закон української політики. То вже тоді він випередить. Вже тоді", - зазначив соціолог.

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