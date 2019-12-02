Головна Новини
2 грудня • оновлено в 22:17
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Сенцов матиме вищий рейтинг за Зеленського вже через рік: соціолог

88
Читати матеріал російською

Cоціолог Євген Головаха у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини щодо рейтингу довіри в Україні. Найбільше за оприлюдненими результатами українці довіряють Зеленському, Разумкову та Сенцову.

"Він (Сенцов - ред.) просто уособлює національний спротив. Тут немає чому дивуватись. Ми знаємо. що він. не зважаючи на серйозні наслідки ні кроку не зробив, щоби піти на зустріч росіянам і відмовитись від своєї політичної позиції. І його покарали досить суворо - двадцять років, не відомо за що. І люди це оцінюють", - заявив Головаха.

Він також оцінив шанси Олега Сенцова піти у політики та обігнати за рейтингом довіри президента Володимира Зеленського.

"Для цього не так багато треба часу, якщо Зеленський піде традиційним шляхом і втратить свій рейтинг після першого року, а це є залізний закон української політики. То вже тоді він випередить. Вже тоді", - зазначив соціолог.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Євген Головаха
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини