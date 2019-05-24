ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
МедОбозГоловна

Сенатор России пригрозил Украине ракетным ударом

479Читати матеріал російською

Скандальный российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что Россия применит против Украины свои системы ПВО, если на ее территории появятся войска НАТО.

Более того, он убежден, что этот сценарий будет реализован в течение ближайших двух лет. Преступными планами страны-агрессора Клинцевич поделился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини