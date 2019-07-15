Сенатор РФ назвал украинский язык диалектом русского

Сенатор РФ назвал украинский язык диалектом русского1.2т Читати матеріал російською
Скандальный российский сенатор Франц Клинцевич устроил перепалку с украинским экс-нардепом Александром Ковтуненко из-за пропагандистских псевдоисторических штампов.
В частности, он назвал украинский язык разновидностью русского, чем нарвался на жесткий ответ. Ссора между ними произошла в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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