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Сенатор РФ назвал украинский язык диалектом русского

1.2т Читати матеріал російською

Скандальный российский сенатор Франц Клинцевич устроил перепалку с украинским экс-нардепом Александром Ковтуненко из-за пропагандистских псевдоисторических штампов.

В частности, он назвал украинский язык разновидностью русского, чем нарвался на жесткий ответ. Ссора между ними произошла в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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