Селезньов: Кремль відповів на тверду позицію України

Тетяна Гайжевська Відео 11:04, 8.02.2021 Оновлено: 13:58, 8.02.2021

Військовий експерт Владислав Селезньов в ефірі телеканалу OBOZREVATEL проаналізував причини загострення в зоні бойових дій на Донбасі. На його думку, загострення є логічним через тверду позицію України в Тристоронній контактній групі. "Росія вдається до спроб загострення, щоб ми стали більш поступливими", – сказав він.

Селезньов додав, що нині в мінському форматі можна вирішувати лише тактичні завдання, зокрема, відкриття КПВВ, обмін полоненими тощо. Проте для стратегічних питань "Мінськ" не підходить. Тому варто говорити про підвищення ефективності "нормандського формату", можливо, залучення нових учасників.

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