"Секта Брежнєва": кого радянський генсек заразив вірусом через поцілунок

У брежнєвській час ходив такий анекдот.

Приїжджає до Середьої Азії Генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Ілліч Брежнєв. Спускається по трапу літака і звертається до місцевого партактиву: "Ассалям Алейкум, саксаули!" А вони йому відповідають, "Ми не саксаули, товариш генеральний секретар,а аксакали!".

Політичний аксакал Нурсултан Назарбаєв, який, можливо, цілувався ще з самим Леонідом Іллічем, після 29 років правління пішов у відставку з поста президента Казахстану.

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