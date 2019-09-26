Секс-туризм для жінок: мандрівник розповів, де чоловіки готові надати "гарячий прийом"

Мандрівник та тревел-блогер Максим Циркель, який відвідав вже понад 70 країн світу, в прямому ефірі програми "О, Крапівіна!" розповів про головні правила планування поїздок.

Так, за його словами, для забезпечення найкращих умов та заощадження коштів, він рекомендує замислюватись над мандрівками ще за рік та враховувати те, що подорожі поодинці будуть дорожчими ніж тур на 2-3 особи. Хоча, він переповів випадок з власного досвіду, коли деякі відпочиваючи годні заплатити за банальну поїздку до Туреччини більше, ніж за відпочинок на елітному курорті.

Він також розповів, про те, до яких країн відправляються жінки у пошуках секс-пригод та хто ними опікується у таких мандрівках.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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