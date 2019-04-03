Секс-символи минулого: яке самопочуття у The Rolling Stones

Після звісток про хворобу британського музиканта Міка Джаггера і скасування низки концертів його відомого гурту The Rolling Stones стало відомо про операцію на серці, на яку змушений був погодитися 75-річний рокер.

Як пише журнал Rolling Stone, операцію із заміни штучного серцевого клапана запланували на 1 квітня в Нью-Йорку. З першими новинами про скасування частини туру No Filter представник гурту заявив, що Джаггеру необхідне лікування.

Це не перша серйозна медична перешкода в гурті за останній час: гітарист The Rolling Stones Ронні Вуд запевнив журналістів, що зумів повністю побороти рак легенів, про що медики його сповістили ще в минулого року.

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