Джефф Он Сонг і його друзі розкривають брудні секрети того, як скейт-відео дійсно зроблені.

Хлопці виконали колосальну роботу щоб зняти цікавий ролик - історію про те як насправді знімаються відео.

Секрети скейт-відео Скріншот з відео

Секрети скейт-відео Скріншот з відео

Найняли акторів і команду професіоналів для зйомки. Після чого відео потрібно було змонтувати: прибрати зелених чоловічків, зробити саунд-дизайн і пофарбувати відео.

Секрети скейт-відео Скріншот з відео

Секрети скейт-відео Скріншот з відео

Насправді це відео фейк і оповідає нам про складність виконання трюку з оборотом дошки 360 градусів по вертикалі.

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