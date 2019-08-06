Секрет Полішинеля: чому українські телеканали не розповідають новини своїх власників

Безумовним плюсом українського телебачення є те, що воно не перестає, практично в щоденному режимі, підкидати новини для обговорення. Мінус в тому, що ці обговорювані новини стосуються самих ТВ-каналів.

Старі або запозичені формати шоу, пошуки нових візуальних рішень, розміри студій і дорога графіка позбавляють більшість провідних телемовників країни головного – теми для розмови з глядачем, яка могла б стати в подальшому поживою для роздумів. Як журналістів, так і глядачів. А можливо і героїв (або антигероїв) телесюжетів.

Ми спробували знайти в ефірах головних телеканалів сюжети або інформацію про спірні або скандальні події з життя власників цих самих телеканалів. Виявилося - марно. Наприклад, для Інтера не існує екологічної катастрофи на півночі Криму через підприємств Дмитра Фірташа, а 1+1 не розповідає про скандали з авіакомпанією МАУ.

Як нам здається, дивна позиція: коли всі навколо говорять про твою проблему крім тебе самого, проблема не зникне, а оточення про неї не забувають. Здається, що ніхто з керівників українських телеканалів не знає, що таке "секрет Полішинеля".

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