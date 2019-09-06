Щоб економіка зросла на 40%, українці мають змінитись: економіст

Доктор соціальної економіки Зиновій Свереда дав прогнози на курс гривні відносно долара у бюджеті 2020.

Експерт наголосив, що курс валюти тої чи іншої держави, є платою за державний лад відповідної держави. Фактично, курс або цінність національної валюти - це показник успіху кожної держави. Він навів приклад із вартістю проїзду в таксі в Англії та Індії.

"От, наприклад, шофер в Англії їде 50 кілометрів в таксі, і шофер в Індії їде ті самі 50 кілометрів. Здається, що ціна на енергоносії однакова, але оплата за роботу у них зовсім різна. Тобто, як казали президенти США: громадянин америки не може уникнути двох речей - це смерть та податки", - зазначив Свереда.

Доктор соціальної економіки наголосив, що якщо Україна хоче справді стати великою державою, то її громадяни мають відчути себе реальними учасниками цього процесу.

Експерт також прокометував заяви про завершення співпраці в МВФ. Він зазначив, що уряд розраховує на приватизацію великої кількості державних підприємств. Тут він навів приклад "Укрзалізниці", яка піднімає ціни на квитки, при цьому пасажири постійно скаржаться на якість послуг, а сама "Укразалізниця" повідомляє про збитковість. Свереда пов'язує це із неефективністю підприємства під державним керівництвом.

Економіст прогнозує масове звільнення держслужбовців і заміну їх на програмні діджитальні рішення у найближчі роки. Також він вбачає високі надходження від ринку землі. Проте заяви щодо зростання економіки на 40% в Україні він вважає нереалістичними. Не через те, що це неможливо для економіки України, а через те, що українці не готови до реформ, не готові змінювати своє життя та бути активними громадянами.

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