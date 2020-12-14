Щоб керувати авто в ожеледицю, потрібні години тренувань – Антонов

Рекордна кількість ДТП, зафіксована у Києві і Київській області 11 грудня – понад 500 – пов’язана із трьома причина, одна з яких – неготовність водіїв до нетипових погодних умов.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів засновник сайту dtp.kiev.ua Влад Антонов. "Щоб керувати автомобілем в таких умовах, треба вчитися, виходити на полігон, це години тренувань", – сказав він.

Друга причина – важкі погодні умови, третя – технічна неготовність певної кількості автомобілів до них. "Не всі авто готові до таких умов. Навіть якщо ваш автомобіль готовий, в вас може в’їхати автомобіль на літній гумі", – сказав експерт.

В цьому контексті він нагадав про те, що далеко не всі власники авто "перевзули" їх на зимову гуму. "Це персональна зона відповідальності. Якщо на літній гумі, за кермо до літа не сідай", – заявив Антонов.

Він також оцінив роботу дорожніх служб у цих погодних умовах на четвірку за п’ятибальною шкалою. "Якщо такі погодні явища, неможливо одразу обробити усі дороги", – зауважив він.