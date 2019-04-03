''Щоб дійшла інформація до виборця'': експерт назвав найкращий час для проведення дебатів

''Щоб дійшла інформація до виборця'': експерт назвав найкращий час для проведення дебатів165Читати матеріал російською
Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак вважає, що у команді кандидата в президенти України Володимира Зеленського є розуміння того, що дебати з Петром Порошенком буде програно. На його думку, що не маючи політичного досвіду цей програш Зеленського може виглядати комічно.
Він наголосив, що у суспільстві існує запит на проведення таких дебатів через те, що виборець не має обирати "кота в мішку", а оптимальним проведенням таких дебатів був би час не пізніше ніж за три доби до дня проведення другого туру голосування.
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