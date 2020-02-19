Що забуло сказати українське ТБ про коронавіруси

Українські журналісти, які працюють на ТВ-каналах, обрали для себе вигідне положення: вони першими дізнатися про події, глядач їм довіряє, а потім журналісти його накручують.

Ведучі, редактори і репортери провідних українських телеканалів особливо не добирають слів і рідко дотримуються норм професії, коли потрібно нагнати остраху на глядача. Бо страх ірраціональний; спираючись не на інформацію, а на середньовічне невігластво утримує глядача не тільки у напрузі, а, що головне, біля екранів телевізорів. Що, власне, і підтверджується із дня у день.

Хто подає у випусках новин інформацію, а не емоції та які наслідки дає неінформованість людей у сьогоднішньому випуску.

З понеділка, 17 лютого, новий час виходу програми у прямому ефірі. Дивіться на ObozTV ВЕЧІРНЄ шоу "О, Крапівіна!" о 22:00.

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