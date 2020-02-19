Головна Новини
20 лютого • оновлено в 02:10
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Що забуло сказати українське ТБ про коронавіруси

146
Читати матеріал російською

Українські журналісти, які працюють на ТВ-каналах, обрали для себе вигідне положення: вони першими дізнатися про події, глядач їм довіряє, а потім журналісти його накручують.

Ведучі, редактори і репортери провідних українських телеканалів особливо не добирають слів і рідко дотримуються норм професії, коли потрібно нагнати остраху на глядача. Бо страх ірраціональний; спираючись не на інформацію, а на середньовічне невігластво утримує глядача не тільки у напрузі, а, що головне, біля екранів телевізорів. Що, власне, і підтверджується із дня у день.

Хто подає у випусках новин інформацію, а не емоції та які наслідки дає неінформованість людей у сьогоднішньому випуску.

З понеділка, 17 лютого, новий час виходу програми у прямому ефірі. Дивіться на ObozTV ВЕЧІРНЄ шоу "О, Крапівіна!" о 22:00.

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "О, Крапівіна!" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
О, Крапівіна! Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини