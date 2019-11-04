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4 листопада • оновлено в 11:04
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Що вас зігріває в холодну пору року?

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Наразі це гостре та актуальне питання.

Питання на яке кияни охоче дали відповіді. Загалом в холодну пору року нас загрівають гарячі напої – так вважає 70% опитаних, з яких 42% зігріваються гарячим чаєм та 28% - кавою. 12% відповіли, що їх зігрівають почуття, натомість 15% спішать в свої теплі та затишні домівки. І 3% респондентів зазначили, що в холодну пору року їх зігріває вживання горіхів, яке ще й стимулює роботу мозку. Вдягайтеся тепліше та не забувайте прихопити жменьку горішків.

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