Що вас зігріває в холодну пору року? 55

Наразі це гостре та актуальне питання.

Питання на яке кияни охоче дали відповіді. Загалом в холодну пору року нас загрівають гарячі напої – так вважає 70% опитаних, з яких 42% зігріваються гарячим чаєм та 28% - кавою. 12% відповіли, що їх зігрівають почуття, натомість 15% спішать в свої теплі та затишні домівки. І 3% респондентів зазначили, що в холодну пору року їх зігріває вживання горіхів, яке ще й стимулює роботу мозку. Вдягайтеся тепліше та не забувайте прихопити жменьку горішків.

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