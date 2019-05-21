Що це було: Ізраїль і ХАМАС раптово пішли на мирову

У понеділок, 20 травня, Ізраїль і палестинський ісламістський рух ХАМАСпідписали перемир'я, яке триватиме півроку.

Про це повідомляє The Times of Israel. Посередниками в угоді виступили Єгипет і ООН.

За умовами перемир'я, бойовики зі свого боку пообіцяли припинити безлади на кордоні сектора Гази й Ізраїлю і підтримувати буферну зону на 300 метрів уздовж кордону.

В обмін на це Ізраїль повинен розширити рибальську зону в районі сектора Гази для палестинських рибалок, а також дозволити ввозити медикаменти в анклав.

Крім того, Ізраїль дозволить програмам Організації Об'єднаних Націй отримувати оплату за роботу і почати переговори з питань, що стосуються електрики, переправ і охорони здоров'я.

Відзначається, що якщо сторони виконають усі умови, почнеться обговорення більш проблемного етапу – повернення тіл загиблих військовослужбовців та звільнення громадян Ізраїлю, які перебувають у полоні у ХАМАСу.

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