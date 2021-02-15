Що таке "український" COVID-19? Пояснення лікаря

Тетяна Гайжевська Відео 10:44, 15.02.2021 Оновлено: 12:31, 15.02.2021

Лікар-інфекціоніст Віктор Петров в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповів, що таке "український" штам коронавірусу, про який заявив вчений Сергій Комісаренко. На його думку, такий штам дійсно може існувати, оскільки COVID-19 мутує в різних куточках планети.

За словами лікаря, вакцинація від коронавірусу критично важлива для людей з груп ризику. Щеплення людей, що перехворіли, можна відтермінувати на кілька місяців.

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