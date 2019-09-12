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12 вересня • оновлено в 16:24
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Що принесе п'ятниця, 13-е: прогноз погоди в Україні від ObozTV

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Останній робочий день цього тижня потішить мешканців України теплою та сухою погодою, але вже на вихідних температура почне знижуватися.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на п’ятницю, 13 вересня.

Західним регіонам обіцяють мінливу хмарність, без опадів. Температура повітря вдень +29 градусів, вночі +12.

На півночі переважатиме сонячна і суха погода. Денний максимум +26 градусів, нічний мінімум +13.

Що принесе п'ятниця, 13-е: прогноз погоди в Україні від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

На сході мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Максимум денної температури +27 градусів, уночі на термометрах +13.

Південь та Крим – ясно та сухо. Вдень стрілка термометра підніметься до +29 градусів, вночі опуститься до +15.

У центральних областях за прогнозом мінлива хмарність, без опадів. Вдень повітря прогріється до +28 градусів, вночі термометри покажуть +13.

У столиці день обіцяє бути сухим, але з мінливою хмарністю. Денний максимум +27 градусів, нічний мінімум +18.

OBOZREVATEL нагадує, що в суботу, 14 вересня, в Україні буде повний місяць. За прогнозами астрологів, цей період "сприятиме розкриттю таємниць і секретів". А ось синоптична ситуація трохи погіршиться – на вихідних очікується похолодання.

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