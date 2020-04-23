COVID-19 в Криму, Марш 3 травня і Рамадан: в Меджлісі поділилися інформацією

Відео 21:34, 23.04.2020

На території окупованого Криму підтверджено 76 випадків зараження COVID-19. Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на інформацію представника окупаційної влади в місті Севастополь.

Правозахисники відзначають, що, оскільки рівень діагностування COVID-19 в Криму залишається низьким, будь-які так звані "офіційні" цифри про кількість випадків зараження не відповідають дійсності. Про те, що приховують окупанти ми поговорили з Наріманом Джеляловим, заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Наріман Джелялов також повідомив про перенесення Маршу на Крим через пандемію коронавірусу, а також про те, як в умовах карантину кримськотатарські мусульмани відзначатимуть Рамадан.

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