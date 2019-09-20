Що приготувала погода на Різдво Пресвятої Богородиці: прогноз на 21 вересня від ObozTV

Що приготувала погода на Різдво Пресвятої Богородиці: прогноз на 21 вересня від ObozTV1.2т Читати матеріал російською
21 вересня, на одне з найголовніших церковних свят у православ'ї – Різдво Пресвятої Богородиці, в Україні ще більше похолоднішає. Вночі температура місцями знизиться до +1 градуса.
ObozTV представляє прогноз погоди на суботу, 21 вересня.
На заході небо затягне хмарами. Дощ за прогнозом лише у Рівному. Максимум денної температури +15, вночі на термометрах всього +1 градус.
Північ – мінлива хмарність, місцями дощитиме. Денний максимум +11 градусів, нічний мінімум +1.
На сході у більшості областей пройде невеликий дощ. Вдень повітря прогріється до +12 градусів, уночі стовпчик термометра опуститься до +4.
На півдні та в Криму день обіцяє бути похмурим, але сухим. Температура повітря протягом дня +15 градусів, вночі +5.
У центральних регіонах переважатиме хмарна погода, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +12 градусів, уночі +1.
У Києві в суботу небо затягнуть осінні хмари. Денний максимум +12 градусів, нічний мінімум +5.
OBOZREVATEL нагадує, що на Різдво Пресвятої Богородиці за старих часів існувала традиція вмиватися водою до сходу сонця – вважалося, що це збереже красу і здоров'я на багато років.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".