Що пити і їсти влітку: дієтолог дала пораду

Дієтолог Людмила Гончарова розповіла, як правильно збалансувати своє літнє харчування, не відмовляючи собі у своїх "маленьких слабостях", про кількість та вид рідини, яку варто споживати і від чого утриматись, а також як уберегти себе від можливих негативних наслідків при купівлі сезонних фруктів та ягід, купуючи їх на вулиці, зокрема, на стихійних ринках.

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