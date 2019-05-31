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Що пити і їсти влітку: дієтолог дала пораду

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Дієтолог Людмила Гончарова розповіла, як правильно збалансувати своє літнє харчування, не відмовляючи собі у своїх "маленьких слабостях", про кількість та вид рідини, яку варто споживати і від чого утриматись, а також як уберегти себе від можливих негативних наслідків при купівлі сезонних фруктів та ягід, купуючи їх на вулиці, зокрема, на стихійних ринках.

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Людмила Гончарова
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