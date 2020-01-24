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24 січня • оновлено в 20:16
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Що перешкоджає поверненню Криму: народний депутат Ахтем Чийгоз

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Народний депутат України Ахтем Чийгоз у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував мирну ходу в рамках акції "Мир проти насильства та окупації", заплановану на 2 травня.

"Основна мета зараз, особливо у період, коли Крим відійшов ледь не на 10 місце, а зараз ще і активізувались побоювання того, що Крим підвісили у буквальному сенсі, вважаючи. що з Путіна і президент Зеленський, і лІдери європейських держав роблять партнера. Під час нормандської зустрічі не вистачило часу на питання Криму, але дуже глибоко, як стало відомо, обговорювалося газове питання", - заявив Чийгоз.

Далі у програмі народний депутат розповів про обмін полоненими.

"Українці для Путіна - це товар. І статус народного депутата в Україні не рятує від можливого незаконного арешту російськими спецслужбами", - заявив депутат.

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Підсумки
Особа
Ахтем Чийгоз
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