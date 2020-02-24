Що означають заяви Трампа щодо війни в Україні: Тарас Семенюк

Експерт з міжнародних питань Тарас Семенюк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував заяви Дональда Трампа щодо необхідності примирення України та Росії.

"Я думаю, що Трамп мислить глобально, не регіонально. Нам не звикати до прямих емоційних заяв Трампа. Він зацікавлений в першу стратегічно в союзі з РФ. Це очевидно, а що стосується питань глобальної безпеки, то тут він теж розуміє. що без Росії він не зможе вести глобальний діалог по Ірану, наприклад. Тому те, що відбувається зараз в Україні, для Трампа виглядає. як регіональний конфлікт. І те, що він постійно повторює, що президенти Росії та України можуть домовитись самостійно, говорить про те, що Штати не дуже хочуть входити в Нормандський або Мінський формати. Нагадаю, що у нас досі немає заміни Курта Волкера", - заявив Семенюк.

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